Νεότερα επί του μετώπου του Πέταρ Στάνιτς και της ομάδας του Ολυμπιακού που βάζει στον σωστό δρόμο τη μεταγραφή αυτή.

Ο Πέταρ Στάνιτς είναι ένας παίκτης που παραμένει σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Και εκτός αυτού μία περίπτωση μεσοεπιθετικού που ο πειραϊκός σύλλογος έχει βάλει τις βάσεις για να τον κλείσει από τη Λουντογκόρετς.

Στην παρούσα φάση σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον βουλγαρικό σύλλογο και μένει η πλευρά του παίκτη με την οποία κάνει την διαπραγμάτευσή του. Ο Πέταρ Στάνιτς έχοντας κροατικό και σερβικό διαβατήριο ο παίκτης είναι κυρίως δεκάρι αλλά παίζει και στον άξονα και στα άκρα της επίθεσης. Στα 24 του χρόνια είχε πέρυσι σεζόν με 55 ματς, 16 γκολ και 13 ασίστ.

Οι ομάδες του Στάνιτς

Μπάτσκα Τόπολα: 84 αγώνες με 18 γκολ και 12 ασίστ

Λουντογκόρετς: 55 αγώνες με 16 γκολ και 13 ασίστ

Σπαρτάκ Σουμπότικα: 31 αγώνες με 3 γκολ και 3 ασίστ

Ζελέζνιζαρ: 29 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ

Ερυθρός Αστέρας: 16 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ

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