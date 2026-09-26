Η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 15 Οκτωβρίου στο Βελοντρόμ, όμως το παιχνίδι μόνο ως μία ακόμη ευρωπαϊκή υποχρέωση δεν αντιμετωπίζεται στη Μασσαλία.

Το ξεκίνημα της σεζόν έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στη Μαρσέιγ. Η ομάδα της Μασσαλίας προέρχεται από πέντε συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο πρωτάθλημα έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και βρίσκεται στη 17η θέση της βαθμολογίας. Στην Ευρώπη, μάλιστα, η εκκίνηση ήταν εξίσου δύσκολη, καθώς ηττήθηκε με 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποκτά από νωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Προβληματίζει η αμυντική λειτουργία

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την Ολιμπίκ είναι η εικόνα της άμυνας. Η Μαρσέιγ δέχεται γκολ με μεγάλη ευκολία και αρκετές φορές πληρώνει ατομικά λάθη ή κακές αντιδράσεις μέσα και γύρω από την περιοχή της. Ο Μπρούνο Ζενεσιό έχει σταθεί αρκετές φορές στην ανάγκη να περιοριστούν τα «εύκολα» γκολ που δέχεται η ομάδα του.

Αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει και ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν σε περίπου 20 μέρες στη Μασσαλία γνωρίζοντας ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες μιας ομάδας που δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει την απαιτούμενη αμυντική σταθερότητα.

Πίεση και στον προπονητή

Φυσικά, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο Μπρούνο Ζενεσιό. Τα αποτελέσματα έχουν αυξήσει την πίεση γύρω από τον Γάλλο τεχνικό και οι επιλογές του τίθενται πλέον υπό μεγαλύτερη αμφισβήτηση.

Ωστόσο, στη Μασσαλία δεν υπάρχει απόλυτα ενιαία άποψη ότι η λύση είναι η αλλαγή προπονητή. Υπάρχουν φωνές που ζητούν χρόνο και επισημαίνουν ότι ο Ζενεσιό έχει να διαχειριστεί έναν δύσκολο και περιορισμένο σε επιλογές κορμό. Η πίεση, πάντως, είναι δεδομένη και κάθε νέο αρνητικό αποτέλεσμα την αυξάνει.

Οι οικονομικοί περιορισμοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους

Η αγωνιστική κρίση συνδέεται σε σημαντικό βαθμό και με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Η Μαρσέιγ υποχρεώθηκε να κινηθεί πιο συγκρατημένα στη μεταγραφική αγορά, ενώ υπήρξαν αποχωρήσεις και περιορισμοί στο μισθολογικό κόστος.

Αυτό έχει επηρεάσει και τον σχεδιασμό της ομάδας. Η Μαρσέιγ δεν μπόρεσε να κινηθεί με την ίδια ελευθερία που θα ήθελε και πλέον καλείται να βγάλει τη σεζόν με έναν κορμό που δεν διαθέτει απεριόριστες λύσεις.

Ο Ολυμπιακός δεν θεωρείται εύκολος αντίπαλος

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζεται με σεβασμό στη Μασσαλία. Η ευρωπαϊκή εμπειρία των Πειραιωτών, η παρουσία τους τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις της UEFA και η ικανότητά τους να διαχειρίζονται παιχνίδια υψηλής πίεσης δεν περνούν απαρατήρητες.

Παράλληλα, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης στο Βελοντρόμ. Η ατμόσφαιρα του γηπέδου αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Μαρσέιγ, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η γαλλική ομάδα περιμένει ότι ο κόσμος της θα παίξει καθοριστικό ρόλο απέναντι στον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα εφόσον μέχρι τότε δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την αγωνιστική της εικόνα.

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερωτηματικό για το παιχνίδι της 15ης Οκτωβρίου. Η Μαρσέιγ χρειάζεται χρόνο για να βρει ξανά ισορροπία, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Θα προηγηθεί το παιχνίδι με την Τρουά στις 11 Οκτωβρίου και το αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης μπορεί να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα πριν από την άφιξη του Ολυμπιακού.

Ουσιαστικά, οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί τους μία Μαρσέιγ που διαθέτει το όπλο του Βελοντρόμ, αλλά ταυτόχρονα κουβαλά μεγάλη πίεση. Αρκετές ήττες, προβλήματα στην άμυνα, πίεση στον προπονητή, οικονομικοί περιορισμοί και μία ευρωπαϊκή πρεμιέρα που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε κανείς στη Μασσαλία συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Για τη Μαρσέιγ, το ματς με τον Ολυμπιακό ενδεχομένως να αποτελέσει μία ευκαιρία αντίδρασης. Για τον Ολυμπιακό, όμως, μπορεί να είναι και μία σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την πίεση που θα υπάρχει στους Γάλλους.

Έως τότε σίγουρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα... Για την ώρα πάντως φαίνεται ότι το ματς με τους Πειραιώτες το έχουν «κυκλωμένο» στη Μασσαλία ως έναν «τελικό». Το σκέφτονται από τώρα κι αυτό κάτι δείχνει.