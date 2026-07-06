Σε λιγότερο από 24 ώρες, ο Ζότα Σίλβα θα βρίσκεται στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα κλαμπ που απέρριψε για να ντυθεί στα... ερυθρόλευκα.

Ο Ζότα Σίλβα λογίζεται ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να μπαίνει στο αεροπλάνο προκειμένου να ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης (07/07) θα βρίσκεται σε ολλανδικό έδαφος και προκειμένου να γνωρίσει τον νέο του προπονητή και συμπαίκτες. Βέβαια για να ολοκληρωθεί το deal απομένουν μερικές λεπτομέρειες με βασικό χαρακτηριστικό το αν θα υπάρξει οψιόν αγοράς στη συμφωνία ή όχι.

Πέρα από αυτό, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του μαζί με του Ολυμπιακού ώστε να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο ο ίδιος έδειξε τους Πειραιώτες για να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Σαρλότ και η Σαν Ντιέγκο από το MLS, αλλά και η νεοφώτιστη στη Serie A, Βενέτσια μαζί με την Πάρμα έκαναν επίσημη πρόταση προς την πλευρά του 26χρονου ποδοσφαιριστή για να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού.

Εν τέλει επέλεξε τον Ολυμπιακό, με την παρουσία του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό καθώς ήταν ένας από τους παίκτες που απέκτησε στη Γκιμαράες σε χαμηλή τιμή (700.000 ευρώ) και τον πούλησε με τα δεκαπλάσια στη Νότιγχαμ Φόρεστ (7 εκατ. ευρώ).

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού



