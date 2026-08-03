Παίκτης της Κάνσας Σίτι πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Λουίζ, καθώς η πώληση του Βραζιλιάνου από τον Ολυμπιακό στους Αμερικάνους ολοκληρώθηκε.

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τελικά τα χέρια για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού.

Ο ίδιος αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες ώρες με προορισμό τις ΗΠΑ, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας.

Οι Αμερικάνοι διέθεσαν το ποσό των 16+3.5 εκατ. ευρώ για τον Λουίζ, πραγματοποιώντας την 3η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του MLS, αλλά και των Ερυθρολεύκων. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, τα 16 εκατ. ευρώ από το deal θα είναι φιξ και τα 3.5 εκατ. ευρώ θα είναι μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο ίδιος ο παίκτης, που εκτός των άλλων δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών με την ομάδα του Κάνσας, εκπληρώνοντας την επιθυμία του να φύγει με μεταγραφή από τους Ερυθρόλευκους.