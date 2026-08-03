Ο Ολυμπιακός θα μάθει σήμερα (3/8, 13:00) το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα Playoffs του Champions League, εφόσον περάσει τη Ναϊμέγκεν.

Σημαντική είναι η σημερινή (3/8) ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θα μπουν, ως ζευγάρι μαζί με τη Ναϊμέγκεν, στην κλήρωση των Playoffs του Champions League που θα λάβει χώρα στις 13:00 το μεσημέρι (Cosmote Sport 1).

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοντράρεται με την ομάδα της Eredivise για τον 3ο προκριματικό, με το πρώτο παιχνίδι να είναι το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η ρεβάνς στην Ολλανδία θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα, την 11η Αυγούστου στις 20:30. Σε περίπτωση πρόκρισης λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουντον νικητή ενός εκ των δυο παρακάτω ζευγαριών:

Λιόν - Σπάρτα Πράγας

Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Θυμίζουμε πως ακόμη και αν αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.