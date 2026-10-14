Την ώρα που γαλλικά ΜΜΕ επέμεναν για παρουσία φίλων του Ολυμπιακού την Πέμπτη στη Μασσαλία, τα δεδομένα μετά τη σύσκεψη είναι συγκεκριμένα.

Η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας στη Μασσαλία για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένη το απόγευμα της Τετάρτης και είχε στόχο να ξεδιαλύνει ένα μίνι ή μάξι αλαλούμ από την πλευρά των γαλλικών Αρχών, τις οποίες ψέγουν και τα γαλλικά ΜΜΕ, καυτηριάζοντας τους κάκιστους χειρισμούς τους. Τι όμως υπάρχει ως τελευταίο νέο μετά τη απογευματινή σύσκεψη ασφλείας επί γαλλικού εδάφους και ενώ τα ΜΜΕ της Μασσαλίας αλλά και της Γαλλίας έκαναν λόγο είτε για παρουσία φίλων των Πειραιωτών την Πέμπτη είτε ότι ταξίδεψαν κάποιοι την Τετάρτη.

Πολύ απλά τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού έχουν ακυρωθεί. Η δε κερκίδα που θα τους φιλοξενούσε στο Μαρσέιγ - Ολυμπιακός θα είναι κλειστή.

Η τελευταία ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ενημέρωση προς τους φιλάθλους μας για τον αγώνα με τη Marseille. Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille. Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα.

Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή.

Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος.