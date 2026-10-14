Ενδιαφέρουσες δοκιμές υπήρξαν από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Μασσαλία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προπόνησή του επί γαλλικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι δούλεψαν υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πριν τον δύσκολο αγώνα απέναντι στη Μαρσέιγ το βράδυ της Πέμπτης στο Βελοντρόμ. Την ώρα που οι εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών ήθελαν τον Βάσκο να προβαίνει σε αλλαγές προσώπων σε σχέση με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο ίδιος με τον τρόπο του έδειξε ότι θα έχει όντως διαφοροποιήσεις στο βασικό του σχήμα.

Στο πλαίσιο της προπόνησης στο Βελοντρόμ πάντως ο Αγκουαθίλ έκανε τις δοκιμές του εν μέσω άσκησης. Είχε δύο ομάδες, τους κίτρινους και τους κόκκινους και τρεις παίκτες ως μπαλαντέρ. Στους κίτρινους οι 2 στόπερ ήταν οι Κάρμο και Σμαϊλοβιτς, ο άξονας είχε τους Έσε και Πουέρτα και στην επίθεση ήταν οι Ζελσον - Φορτούνης - Γκονζάλες.

Οι κόκκινοι από την άλλη είχαν στα μετόπισθεν τους Πιρόλα και Ρέτσο καθώς και τους Πέντερσεν - Τικνιζάν. Στο κέντρο ήταν ο Φίλης με τον Φρόϊλερ και μπροστά μεταξύ άλλων ο Τσικίνιο με τον Γιάρεμτσουκ. Μπαλαντέρ ήταν οι Ζότα, Μπρούνο και Σάλιακας.

Θυμίζουμε την αποστολή: Γεωργακόπουλος, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Φίλης, Φρόϊλερ, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες, Έσε, Ζότα Σίλβα, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Πουέρτα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Στουρνάρας, Τικνιζάν, Γιάρεμτσουκ, Φορτούνης και Σα.