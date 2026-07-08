Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για ταχεία ανάρρωση του Τσάλοφ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα για στον Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος στάθηκε άτυχος στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ. Ο διεθνής Ρώσος φορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο φιλικό με την Μπέβερεν και μετέβη στο Λονδίνο, όπου πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 28χρονος Τσάλοφ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου και μπαίνει σε διαδικασία ανάρρωσης. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Ο Τσάλοφ, ο οποίος μετράει 64 συμμετοχές με 8 γκολ και 8 ασίστ με τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Καϊσέρισπορ με τη μορφή δανεισμού και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση του, καθώς έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έστειλε το δικό του μήνυμα στον παίκτη: «Ο Τσάλοφ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση του έξω μηνίσκου, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε από το φιλικό με την Μπέβερεν. Καλή και γρήγορη ανάρρωση, Φέντορ!».

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

Ο Τσάλοφ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση του έξω μηνίσκου, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε από το φιλικό με την Μπέβερεν.



Καλή και γρήγορη ανάρρωση, Φέντορ! 🖤🤍#PAOK #NewEra pic.twitter.com/tD0zIOixs6 July 8, 2026

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