Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία και δεν σταματά εδώ, αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς και τους ανθρώπους της ομάδας να επιταχύνουν τις κινήσεις ενόψει των πρώτων επίσημων αγώνων της νέας σεζόν.

Ο Σανταμαρία ντύνεται στα ασπρόμαυρα

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Βαλένθια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Στον Δικέφαλο καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο Γάλλος μέσος να ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας, αν και το συγκεκριμένο σενάριο συγκεντρώνει πλέον λίγες πιθανότητες.

Το πιθανότερο είναι να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσει την αποστολή μετά την επιστροφή της από το Ζαλτμπόμελ.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Σανταμαρία θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι, με στόχο να είναι έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League.

Κοντά και στον εξτρέμ

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφής. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση αριστερού εξτρέμ, με το όνομα του ποδοσφαιριστή να παραμένει, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό.

Οι επαφές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα.

Περιμένει το «ναι» της Κοπεγχάγης για Χατζηδιάκο

Ανοιχτή παραμένει και η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό για τριετές συμβόλαιο και πλέον το βάρος πέφτει στις διαπραγματεύσεις με την Κοπεγχάγη.

Οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις επαφές και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθεί η τελική λύση.

Δεν σταματά εδώ ο σχεδιασμός

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με αυτές τις κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να αναζητά ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό, ενώ στο πλάνο βρίσκεται και η απόκτηση ενός επιθετικού περιοχής, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Στόχος είναι ο Αλέσιο Λίσι να έχει στα χέρια του ένα όσο το δυνατόν πιο πλήρες ρόστερ πριν από τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ώστε ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί σημαντικά ενισχυμένος σε σχέση με την εικόνα των πρώτων φιλικών της προετοιμασίας.

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