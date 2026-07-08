ΠΑΟΚ έντεκα γκολ και 15 απουσιών…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από την Ολλανδία για την προσπάθεια της ομάδας του ΠΑΟΚ να κερδίσει και τις απουσίες-ελλείψεις της.

Είναι πράγματι εξαιρετική η προσπάθεια του Λίσι και των παικτών του ΠΑΟΚ σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μία ομάδα που δουλεύει πολύ με παίκτες οι οποίοι μπορούν και ανταποκρίνονται μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες…

Δεν είναι μία συνηθισμένη προετοιμασία. Υπάρχει η μεγάλη αλλαγή του προπονητή που έγινε Ιούνιο και από εκεί και πέρα η προσπάθεια να ξεπεραστεί το περσινό σοκ, αλλά και τα φετινά δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ με τον Λίσι να δουλεύει συνέχεια για να περάσει τις πρώτες αλλαγές στη φιλοσοφία της ομάδας, στο πρέσινγκ της, στο χτίσιμο παιχνιδιού, ακόμη και στη νοοτροπία νικητή που βγαίνει στα φιλικά.

Χθες κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας ο Δικέφαλος αντιμετώπισε έναν ακόμη πιο δυνατό αντίπαλο (έβαλε τρία) σε σχέση με την Βέστερλο (τους έβαλε τέσσερα) που ήταν πιο δυνατή από τη Μπέβερεν (και με αυτούς σταμάτησε στα τέσσερα). Το Σάββατο έρχεται η Τβέντε που είναι πιο δυνατή από όλους. Η μάχη χθες με τους Κύπριους ήταν σκληρή και αλήθεια είναι ότι ο Δικέφαλος είχε και κακά διαστήματα στα οποία οι παίκτες του δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν. Όσο περνούσε η ώρα επέβαλαν το παιχνίδι τους και στο τέλος κέρδισαν δίκαια, πετυχαίνοντας εκ νέου πολλά και εντυπωσιακά τέρματα.

Κρατάμε σε ατομικό επίπεδο:

- Τον Χατσίδη που πραγματικά είναι «τανκ» το οποίο μυρίζεται γκολ…

- Τον Μπαταούλα που δυναμώνει και ωριμάζει εντυπωσιακά σε αυτή την προετοιμασία

- Το χαμόγελο Κωνσταντέλια όταν έβλεπε πώς θα έχει τη χαρά να ξαναπαίξει με τον Τάισον (Ψάξτε την ντρίμπλα του μικρού μάγου ενώ ήταν στατικός ανάμεσα σε δύο Κύπριους που τελικά τον κράτησαν από τη φανέλα για να μην τους φύγει…)

-Την ελευθερία που αρχίζει να αποκτά στις κινήσεις του ο Ζαφείρης

Έχει και άλλα θετικά ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες του. Προσέξτε στο μέτρημα.

Λείπουν:

- Ο Παβλένκα που έχει χάσει πολλές προπονήσεις. (Σήμερα ευτυχώς μπήκε).

- Ο Μπάμπα στο μουντιάλ

- Ένας στόπερ που προφανώς θα είναι ο Χατζηδιάκος

- Ένας ακόμη στόπερ αργότερα με στοιχεία πιο ψηλού και δυνατού

- Ο Σάντσεζ ή κάποιος άλλος δεξιός μπακ

- Ένας αριστερός μπακ και φυσικά αναφερόμαστε στον Γιαννούλη

- Ο Μεϊτέ που κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει

- Ένας άλλος χαφ όπως ο Σανταμαρία, ο οποίος έκλεισε σήμερα κι αυτός

- Ένας ακόμη χαφ αντί του Οζντόεφ ή του Μπιάνκο

- Ο Σαρρής που θα είχε χώρο αλλά δυστυχώς έπαθε ζημιά

- Ο Ντεσπόντοφ που τώρα άρχισε να τρέχει

- Ένας ακόμη πιο νεαρός αριστερός εξτρέμ που έχει εντοπιστεί

- Ένας φορ αντί του Γιακουμάκη

- Μαζί και ο Σορετίρε, ο Θυμιάνης που είναι τραυματίες

Πολλοί! Πάρα πολλοί για τόσο κρίσιμο διάστημα και ας φανταστούμε τι θα γίνει όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτές τις ενισχύσεις. Τότε που ο Λίσι θα χρειαστεί βέβαια και άλλο χρόνο, γιατί θα μιλάμε για μία άλλη, εντελώς διαφορετική και πιο γεμάτη ομάδα.

* Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με μειωμένα έσοδα φέτος δεν κατάφερε να φέρει τις επιτυχίες που θα ήθελε και θα μπορούσε. Έστω κι έτσι προκύπτει ένα και μόνο λογικό και ουσιαστικό ερώτημα: Γιατί η ΚΑΕ έχει τέτοια πολεμική στάση απέναντι στον ερασιτέχνη; Τι έκανε ή τι δεν έκανε ο ΑΣ και πρέπει να «τιμωρείται» με τέτοιο τρόπο;