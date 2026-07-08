Στο εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται έντονα για τον αριστερό μπακ της Κ19 της Ισπανίας και της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντάνι Μουνιόθ.

Παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να έχει στη λίστα του ο Ηρακλής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι, ο «γηραιός» παρακολουθεί τον 19χρονο αριστερό μπακ Ντάνι Μουνιόθ, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και παίζει με την Κ19.

«Αποκλειστικό, ο 19χρονος Ντάνι Μουνιόθ, αριστερός μπακ της Κ19 της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Κ19 της εθνικής Ισπανίας με 24 συμμετοχές, είναι σε συζητήσεις με συλλόγους από την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο Ηρακλής έχει κάνει τις πιο ισχυρές επαφές έως τώρα, αλλά πιέζουν και δύο ακόμα ομάδες. Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα», έγραψε ο Γκαλέτι.

🚨🗣️ EXCL | Dani Muñoz, 19-year-old Atlético Madrid U19 left-back and Spain U19 international with 24 caps, is in talks with clubs from Greece and Spain.



Iraklis Thessaloniki have held the strongest contacts so far, but two other teams are pushing hard.



More details soon. 🔜 pic.twitter.com/nR6mjwmVu9 July 8, 2026

Ο Ντάνιελ Μουνιόθ Νάβας, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 19/7/06, έχει ύψος 1.70 και το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο έχει ισχύ μέχρι το 2027. Ο Μουνιόθ πήρε μέρος σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2024 ήταν στον πάγκο στον νικηφόρο τελικό με τη Γαλλία (2-0) και το 2025 έπαιξε 90 λεπτά στον τελικό, στην ήττα από την Ολλανδία με 1-0.