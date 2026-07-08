Ο Λορέντσο Ινσίνιε είναι μία «ανάσα» από τη Σαμπντόρια παρότι βρέθηκε κοντά στον Ηρακλή και στην επανένωση του με τον Βάλτερ Ματσάρι.

Ινσίνιε ήταν και... πάει για τον Ηρακλή καθώς ο 35χρονος εξτρέμ είναι αρκετά κοντά στο να κλείσει στην Σαμπντόρια. Ο Γηραιός έκανε την ύστατη προσπάθεια για να ενεργοποιήσει τη βόμβα του Ιταλού αλλά εν τέλει ο ίδιος θα παραμείνει στη χώρα του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν θετικός στο να αγωνιστεί στην Ελλάδα και στο πλευρό του Βάλτερ Ματσάρι αλλά το πρόβλημα εντοπίστηκε στο οικονομικό.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές δεν βρήκαν τη χρυσή... τομή στις απολαβές και έτσι η περίπτωση του «ναυάγησε» φέρνοντας την Σαμπντόρια στην pole position.