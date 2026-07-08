Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο 31χρονος μεσοεπιθετικός της Φιορεντίνα, Αντονίν Μπάρακ βρίσκεται ψηλά στη λίστα τόσο του Ηρακλή όσο και του ΑΠΟΕΛ.

Μετά το... ναυάγιο με τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο Ηρακλής κινείται σε άλλα μέτωπα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής και στην Ιταλία τον βάζουν στο παιχνίδι για τον Αντονίν Μπάρακ.

Σύμφωνα με τη «Tuttomercatoweb», ο 31χρονος χαφ της Φιορεντίνα βρίσκεται ψηλά στη λίστα τόσο του Γηραιού όσο και του ΑΠΟΕΛ ο οποίος είναι υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τσέχος ποδοσφαιριστής αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς το συμβόλαιο του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι και έχοντας επιστρέψει από δανεισμό στη Σαμπντόρια, με τον Ηρακλή να έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του.

Ο 44 φορές διεθνής μεσοεπιθετικός κατάφερε πολύ γρήγορα να ανεβάσει την αξία του στη Τσεχία και το 2017 πουλήθηκε από τη Σλάβια Πράγας στην Ουντινέζε αντί 3 εκατ. ευρώ. Μετά από τρία χρόνια μετακόμισε στην Ελλάς Βερόνα αντί 6 εκατ. ευρώ ενώ από τον Γενάρη του 2023 ανήκει μόνιμα στη Φιορεντίνα όταν και κόστισε 7,8 εκατ. ευρώ.

Με την Σαμπντόρια έπαιξε σε 28 παιχνίδια μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ ενώ έχει παίξει σε 81 αγώνες με τη Φιορεντίνα (13 γκολ και 4 ασίστ), 68 παιχνίδια με την Ελλάς Βερόνα (18 γκολ και 8 ασίστ) αλλά και 54 αγώνες με την Ουντινέζε (8 γκολ και 4 ασίστ).