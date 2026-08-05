Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5μιση χρόνια, με τον Έλληνα διεθνή να προσγειώνεται σήμερα απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να βρει τον νόστο του, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5μιση χρόνια απουσίας.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να φτάσει σήμερα (5/8) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Η άφιξή του είναι προγραμματισμένη για τις 18:50, καθώς θα ξεκινήσει από το Μόναχο και θα κάνει μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επέμεινε πολύ στην περίπτωσή του και δεν εγκατέλειψε το deal παρά τη δυσκολία της υπόθεσης. Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 4 εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και φέρνουν ξανά στην Τούμπα τον Έλληνα διεθνή, που είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2021 για τη Νόριτς.