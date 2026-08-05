Γιαννούλης: Η ώρα άφιξής του στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να βρει τον νόστο του, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5μιση χρόνια απουσίας.
Ο 30χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να φτάσει σήμερα (5/8) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Η άφιξή του είναι προγραμματισμένη για τις 18:50, καθώς θα ξεκινήσει από το Μόναχο και θα κάνει μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επέμεινε πολύ στην περίπτωσή του και δεν εγκατέλειψε το deal παρά τη δυσκολία της υπόθεσης. Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 4 εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και φέρνουν ξανά στην Τούμπα τον Έλληνα διεθνή, που είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2021 για τη Νόριτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.