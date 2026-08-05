Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, το ματς του ΠΑΟΚ γυναικών με τη Φερεντσβάρος και το Μίλαν - Ίντερ.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Βούλγαρους στο ΟΑΚΑ στις 21:30 και θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί live από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, αλλά και από το Gazzetta.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Φερεντσβάρος, για τον ημιτελικό του 2 ομίλου του δεύτερου προκριματικού γύρου του Women’s Champions League, ενώ ακολουθεί ρεβάνς στην Τούμπα. Σέντρα στις 17:30, με το παιχνιδι να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

Τέλος, έχουμε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην Ιταλία, με τις Μίλαν και Ίντερ να τίθενται αντιμέτωπες στο Πέρθ της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Το ματς ξεκινά στις 14:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Νova Sports prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας