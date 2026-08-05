Δημοσίευμα του Calciomercato αναφέρει πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς ο σταρ του ΠΑΟΚ φέρεται να έχει προσεκλύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε χθες (4/8) με δημοσίευμά του ο έγκριτος ρεπόρτερ Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, που έκανε λόγο για «φλερτ» από πλευράς Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι.

Πλέον, οι Ιταλοί το πήγαν ένα βήμα πιο πέρα, καθώς κείμενο του Calciomercato αναφέρει πως οι Βεστφαλοί βρίσκονται στην pole position για την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού του «Δικέφαλου του Βορρά». Συγκεκριμένα, γράφεται πως ο γερμανικός σύλλογος, που πρόσφατα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, είναι αποφασισμένος να... χτυπήσει τον Ντέλια.

Παράλληλα, αναφέρεται πως και η Γιούβε έχει παρακολουθήσει από κοντά τον Έλληνα άσο και εξετάζει τη στρατιγική που θα ακολουθήσει για να τον κάνει δικό της, κερδίζοντας τα άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ σε αυτή την άτυπη μάχη.

«Η Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος που προηγείται στην κούρσα και εμφανίζεται πιο αποφασισμένος να επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, ωστόσο η Γιουβέντους έχει παρακολουθήσει από κοντά ορισμένους αγώνες του παίκτη και εξετάζει μια στρατηγική για να ξεπεράσει τον έντονο ανταγωνισμό από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους».