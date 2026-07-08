Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να βρεθεί στην προετοιμασία της Άουγκσμπουργκ.

Ένα νέο update για την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε από τη Γερμανία, αφού δημοσιογράφος ενημέρωσε πως ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην έναρξη της προετοιμασίας του κλαμπ.

Ο Γιοχάνες Μπέρνερ έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφορίες της Bild συμπεραίνει πως ο 30χρονος παίκτης θα βρεθεί στην πρώτη της γερμανικής ομάδας τη Δευτέρα (13/07).

Στη συνέχεια εξηγεί πως αυτό συμβαίνει επειδή οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ είναι αρκετά περίπλοκες και δεν αναμένεται να υπάρξει σύντομα λύση.

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