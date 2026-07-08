Γιαννούλης - ΠΑΟΚ: Θα πάει στην προετοιμασία της Άουγκσμπουργκ λένε οι Γερμανοί
Ένα νέο update για την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε από τη Γερμανία, αφού δημοσιογράφος ενημέρωσε πως ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην έναρξη της προετοιμασίας του κλαμπ.
Ο Γιοχάνες Μπέρνερ έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφορίες της Bild συμπεραίνει πως ο 30χρονος παίκτης θα βρεθεί στην πρώτη της γερμανικής ομάδας τη Δευτέρα (13/07).
Στη συνέχεια εξηγεί πως αυτό συμβαίνει επειδή οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ είναι αρκετά περίπλοκες και δεν αναμένεται να υπάρξει σύντομα λύση.
Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ
Update zu Giannoulis: Nach BILD-Informationen ist davon auszugehen, dass Dimitrios #Giannoulis (30) beim Trainingsauftakt am kommenden Montag in Augsburg (13. Juli) mit dabei ist. BILD weiß: Die Verhandlungen mit PAOK sind wie bereits mehrfach berichtet nach wie vor kompliziert.…— Johannes Berner (@JBerner97) July 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.