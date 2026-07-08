Ο Χρήστος Αλεξίου πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ.

Στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ΑΕΚ στην Ολλανδία μπήκε μετά τον Κάαν Κάιρινεν και ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Άπελντορν με την κιτρινόμαυρη αποστολή, καθώς η Ίντερ άναψε το πράσινο φως.

Ο 21χρονος Έλληνας στόπερ αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τη μορφή δανεισμού από τους Νερατζούρι, με τους συμπαίκτες του να τον υποδέχονται με το καθιερωμένο φατούρο στην προπόνηση.

Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ίντερ για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς 3 εκατ. ευρώ, ενώ η ιταλική ομάδα θα διατηρεί για το επόμενο καλοκαίρι τη δυνατότητα επαναγοράς του.

Τη δεδομένη στιγμή διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και η ΑΕΚ να ανακοινώσει τον Αλεξίου.

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