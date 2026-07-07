Κάιρινεν: Έκανε την πρώτη προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα
Ο Κάαν Κάιρινεν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ΑΕΚ, καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση.
Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο ίδιος έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε αμέσως υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.
Να θυμίσουμε ότι ο Φινλανδός χαφ αγωνιζόταν με τη Σπάρτα Πράγας, με το ποσό της μεταγραφής του στους «κιτρινόμαυρους» να αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.
Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.