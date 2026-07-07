Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κάαν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία.

Ο Κάαν Κάιρινεν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ΑΕΚ, καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση.

Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία κι έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο ίδιος έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε αμέσως υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Να θυμίσουμε ότι ο Φινλανδός χαφ αγωνιζόταν με τη Σπάρτα Πράγας, με το ποσό της μεταγραφής του στους «κιτρινόμαυρους» να αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση