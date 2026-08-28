Γκρούγιτς: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη συμμετοχή της στο Champions League, καλή τύχη»
Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νυν της Λέφσκι Σόφιας, Μάρκο Γκρούγιτς, συνεχάρη την Ένωση για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League 2026-27.
Παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο Σέρβος αθλητής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ευχήθηκε τα καλύτερα στον Δικέφαλο Αετό, ο οποίος επέστρεψε στα... αστέρια μετά από οκτώ χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της βουλγαρικής ομάδας.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά στα φετινά προκριματικά. Μας περιμένουν σπουδαία παιχνίδια, συγχαρητήρια επίσης στην πρώην ομάδα μου την ΑΕΚ για την συμμετοχή της στο Champions League. Καλή τύχη».
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