Γκρούγιτς: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη συμμετοχή της στο Champions League, καλή τύχη»

Ο πρώην κιτρινόμαυρος Μάρκο Γκρούγιτς συνεχάρη την ΑΕΚ για την είσοδο της στη League Phase του Champions League.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νυν της Λέφσκι Σόφιας, Μάρκο Γκρούγιτς, συνεχάρη την Ένωση για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League 2026-27.

Παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο Σέρβος αθλητής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ευχήθηκε τα καλύτερα στον Δικέφαλο Αετό, ο οποίος επέστρεψε στα... αστέρια μετά από οκτώ χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της βουλγαρικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά στα φετινά προκριματικά. Μας περιμένουν σπουδαία παιχνίδια, συγχαρητήρια επίσης στην πρώην ομάδα μου την ΑΕΚ για την συμμετοχή της στο Champions League. Καλή τύχη».