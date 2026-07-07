Ο Παναθηναϊκός μετά την επιστροφή του από την Ολλανδία βρέθηκε στο Κορωπί για προπόνηση με έμφαση στην τακτική.

Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην επιστροφή στο Κορωπί μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου στην Ολλανδία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Στη συνέχεια το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές φουλ στο κομμάτι της τακτικής και την κυκλοφορία της μπάλας, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η πρώτη άσκηση ήταν τύπου rondo και είχε ως στόχο τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Οι ποδοσφαιριστές έπρεπε, με μία επαφή, να αλλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες, χωρίς να επιτρέψουν στους αντιπάλους να ανακτήσουν την κατοχή.

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε τους παίκτες σε δύο ομάδες και δούλεψε πάνω στο κομμάτι της τακτικής. Η μία ομάδα αμυνόταν, ενώ η άλλη προσπαθούσε να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα μέσα από σωστή κυκλοφορία της μπάλας και συνεργασίες.

Το τελευταίο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ενώ στο παιχνίδι συμμετείχαν διαρκώς και μπαλαντέρ, δημιουργώντας αριθμητική υπεροχή για την ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας.

Η επόμενη προπόνηση των Πράσινων είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης.

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