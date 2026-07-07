Αυτοί είναι οι αριθμοί που θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν που ξεκινάει.

Μία από τις αγαπημένες συνήθειες κάποιων εκ των ποδοσφαιρόφιλων είναι τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. Έτσι στο ξεκίνημα κάθε σεζόν, αλλά όταν γίνεται κάποια μεταγραφή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με το νούμερο που θα επιλέξει ο παίκτης για πολλούς και διαφόρους λόγους.

Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε πριν την έναρξη της νέας σεζόν και με την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων των «πρασίνων» να έχει προγραμματιστεί να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (13/07) στο Δημαρχείο των Αθηνών, ήγγικεν οι ώρα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ να επιλέξουν το νούμερο που θα φέρουν στη φανέλα.

Οι αριθμοί που επέλεξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού

1.Πένια

2.Καλάμπρια

3.Κάτρης

4.Τσιριβέγια

5.Τουμπά

6.Ντε Φράι

7.Τετέι

8.Γιάγκουσιτς

9.Ντέσερς

10.Αντίνο

11.Ζαρουρί

12.Τσάβες

14.Πάλμερ-Μπράουν

15.Ινγκασον

16.Τσέριν

17.Παντελίδης

18.Κοντούρης

19.Τσάπρας

20.Ταμπόρδα

22.Καμαρά

24.Σιώπης

28.Πελίστρι

30.Κυριόπουλος

39.Μπόκος

44.Μπινιάρης

53.Νεμπής

56.Λάβδας

70.Κότσαρης

71.Γείτονας

74.Ραστόντερ

77.Κυριακόπουλος

Όσον αφορά τα νέα αποκτήματα, ο Πένια πήρε το «1». Ο Ντε Φράι πήρε το «6» του Σιώπη, που μετακινήθηκε στο «24». Ο Τσάπρας θα φέρει το «19» ,ο Καμαρά το «22» ενώ ο Ραστόντερ το 74.

Από κείνους που υπήρχαν στο ρόστερ, άλλαξε ο Ντέσερς που άφησε το «33» και πήρε το «9», το οποίο είχε ο Ζαρουρί, με τον Μαρορκινό να καταλήγει τελικά στο «11». Ο Γιάγκουσιτς άφησε το «88» και πήγε στο «8» που πέρυσι φορούσε ο Ρενάτο Σάντσες.