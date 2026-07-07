Λίσι: «Ελπίζω να έρθουν παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό»

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι στους απεσταλμένους του Τύπου μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι

«Είναι μία παράξενη κατάσταση, γιατί τα πρώτα λεπτά δεν μου άρεσαν. Μετά το cooling break ωστόσο διορθώσαμε κάτι και γίναμε καλύτεροι. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τόσο άσχημα όσο το πρώτο, όμως όχι τόσο καλά όσο θέλαμε. Ωστόσο, τελειώσαμε καλά το ματς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πρέπει να γίνουμε πιο σταθεροί».

Για το αν διαφοροποίησε σήμερα κάτι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά: «Ναι. Χθες δουλέψαμε στην προπόνηση το build-up με τρεις παίκτες και σήμερα το εφαρμόσαμε στον αγώνα. Νομίζω ότι για αρκετά διαστήματα λειτούργησε καλά. Το πιο δύσκολο σε αυτό είναι να αποφεύγεις το μαρκάρισμα του αντιπάλου και πιστεύω ότι το κάναμε πραγματικά καλά. Για μόλις μία ημέρα δουλειάς πάνω σε αυτό, είμαι ικανοποιημένος με όσα είδα στο παιχνίδι».

Για το αν έχει ήδη στο μυαλό του τον σχηματισμό που θα εφαρμόσει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ: «Όχι, καθόλου. Πολλοί παίκτες τα πηγαίνουν καλά και επιπλέον η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμη ανοιχτή. Ελπίζω ότι θα έρθουν νέοι παίκτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, επομένως πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν».

Για τον χρόνο που κατά την άποψή του χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να προσαρμοστεί στα “θέλω” του: «Εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη και από όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εφαρμόζουν με ακρίβεια όσα τους ζητάμε και άλλοι που δεν το κάνουν στον ίδιο βαθμό. Γι’ αυτό είναι αδύνατο να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Για παράδειγμα, ο Τάισον ήρθε τώρα και ήταν πραγματικά πολύ καλός. Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, επομένως είναι αδύνατο να απαντήσω γενικά σε αυτή την ερώτηση».

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι στην κάμερα του Gazzetta μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (3-2)



🎥 @sts71 #paokfc pic.twitter.com/cp9StrV3L4 July 7, 2026

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