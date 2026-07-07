Γερεμέγεφ: «Οι ιδέες του προπονητή αρχίζουν να φαίνονται στο γήπεδο»

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στους απεσταλμένους του Τύπου μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ

Για το φιλικό: «Δεν τα πήγαμε και άσχημα. Νομίζω πως οι ιδέες του προπονητή αρχίζουν να φαίνονται στο γήπεδο. Είναι προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, είναι ωραίο να κερδίζεις».

Για τις βασικές διαφορές στα ζητούμενα του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι: «Οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Θα έλεγα πως δουλεύουμε λίγο διαφορετικά στον τρόπο που πιέζουμε και το build up στην επίθεση είναι λίγο διαφορετικό. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά νομίζω πως τα πηγαίνουμε καλά».

Για το αν ο Λίσι του ζήτησε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχει συνηθίσει: «Όχι είναι κάπως παρόμοιος ο ρόλος μου, αλλά είναι και λίγο διαφορετικός. Τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο, οπότε η δουλειά που γίνεται είναι περισσότερο για την ομαδική λειτουργία».

Για το γεγονός πως πλησιάζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχουμε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, οπότε πρέπει να χτίσουμε κάτι».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει