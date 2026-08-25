ΠΑΟΚ: Μάχη με την Τορίνο για τον Μπραγκάνσα, σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα, με τον 27χρονο μέσο της Σπόρτινγκ να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Δικέφαλος για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Σπόρτινγκ, ενημερώνοντας τους ανθρώπους της για το ενδιαφέρον του και την πρόθεσή του να κινηθεί για την απόκτηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Η υπόθεση, πάντως, δεν είναι απλή, καθώς στο παιχνίδι βρίσκεται και η Τορίνο.

Όπως αναφέρει η «A Bola», η ιταλική ομάδα εξακολουθεί να έχει ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο η έντονη κινητικότητα του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, με τον Μπραγκάνσα να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Το ποσό της μεταγραφής φαίνεται πως έχει πλέον καθοριστεί. Η Σπόρτινγκ θέλει να εισπράξει από 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του μέσου, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Αρχικά, οι απαιτήσεις των «λιονταριών» έφταναν στα 10-12 εκατ. ευρώ, όμως η έλλειψη προτάσεων στο συγκεκριμένο ύψος οδήγησε σε αναπροσαρμογή των οικονομικών δεδομένων.

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σπόρτινγκ, στις οποίες εντάχθηκε το 2007, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών. Πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Φαρένσε και Εστορίλ, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Με τη φανέλα της Σπόρτινγκ έχει καταγράψει 161 συμμετοχές, με 17 γκολ και 15 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Πορτογαλίας, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ.

Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία υπό τον Ρουί Μπόρζες και σκόραρε τέσσερις φορές στα φιλικά, δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν τον υπολογίζει στα βασικά πλάνα του, γεγονός που επιταχύνει τις εξελίξεις.