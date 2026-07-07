Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές τα δεδομένα απέναντι στην αξιόμαχη ΑΕΚ Λάρνακας, όμως με πρωταγωνιστές τον Χατσίδη και τον Τάισον έφτασε στη νίκη με 3-2, κάνοντας το «τρία στα τρία» στα φιλικά επί ολλανδικού εδάφους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια στην Ολλανδία. Μετά το 4-1 επί της Μπέβερεν και το 4-0 απέναντι στη Βέστερλο, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως διαθέτει λύσεις επιθετικά, αλλά και αρκετά πράγματα που χρειάζονται βελτίωση όσο πλησιάζουν τα προκριματικά του Europa League.

Η κυπριακή ομάδα του Μάουρο Καμορανέζι αποδείχθηκε ο πιο απαιτητικός αντίπαλος μέχρι σήμερα. Έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, τον υποχρέωσε δύο φορές να κυνηγήσει το σκορ και ανάγκασε τον Λίσι να προχωρήσει σε πολλές δοκιμές και αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Στο τέλος, όμως, ο Δικέφαλος βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη νίκη, η οποία μπορεί να είναι φιλική, αλλά έχει τη δική της σημασία στο κομμάτι της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης.

Ο Χατσίδης άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ Λάρνακας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και δικαιώθηκε μόλις στο 12ο λεπτό. Ο Λαγιούνι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ιβάνοβιτς εκτέλεσε στην κίνηση για το 0-1, με τους Κύπριους να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνουν με ευκολία στην περιοχή του Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, με μοναδική αξιόλογη στιγμή μέχρι εκείνο το σημείο το μακρινό σουτ του Πέλκα στο 24', που πέρασε άουτ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 25ο λεπτό. Ο Λίσι απέσυρε τον Μπέρδο και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Χατσίδη, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική.

Επτά λεπτά αργότερα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε ιδανικά μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ, με εξαιρετικό αριστερό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Γερεμέγεφ και Τάισον υπέγραψαν την ανατροπή

Η ΑΕΚ Λάρνακας απείλησε πρώτη και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ναούμ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, πριν ο ΠΑΟΚ πάρει προβάδισμα.

Στο 59', ο Πέλκας δημιούργησε τη φάση, ο Χατσίδης σούταρε, ο τερματοφύλακας των Κυπρίων απέκρουσε και ο Γερεμέγεφ πήρε το ριμπάουντ για να γράψει το 2-1.

Το προβάδισμα κράτησε μόλις τρία λεπτά. Ο Ιωάννου ισοφάρισε με κεφαλιά σε 2-2, σε μια φάση που σήκωσε αρκετές διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΠΑΟΚ για πιθανή θέση οφσάιντ του σκόρερ.

Ο... παππούς μίλησε τελευταίος

Όπως και στα προηγούμενα φιλικά, ο Λίσι άδειασε τον πάγκο του, πραγματοποιώντας μαζικές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για μεγάλο διάστημα με τον Καμαρά και τον Τέιλορ ως δίδυμο στα χαφ, αποτέλεσμα των πολλών απουσιών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο.

Στο 70ό λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να αφήσει το αποτύπωμά του στο παιχνίδι.

Στο 74', έστησε την μπάλα έξω από την περιοχή, πήρε φόρα και με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά στην Ολλανδία.

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε ακόμη ένα χρήσιμο τεστ με αρκετά συμπεράσματα για τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει βήμα-βήμα την ομάδα που θέλει να παρουσιάσει στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το φιλικό με τους εξής: Τσιφτσής (63' Μοναστηρλής), Λύρατζης (63' Κένι), Ελουστόντο (63' Κοσίδης), Μιχαηλίδης (63' Μπαταούλας), Γκόμεζ (63' Ντούνγκα), Τσοπούρογλου (46' Καμαρά), Ζαφείρης (63' Τέιλορ), Πέλκας (63' Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς (63' Μπάλντε), Μπέρδος (18' Χατσίδης, 70' Τάισον), Γερεμέγεφ (63' Μύθου)

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει