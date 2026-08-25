Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της ιστορίας του, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη τον 20χρονο αρχηγό της Παρτίζαν, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με deal που θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ προχωράει σε μια εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση, καθώς φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου και αρχηγό της Παρτίζαν, επενδύοντας ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ!

Οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν το τελευταίο διάστημα μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση και κατάφεραν να φτάσουν στο deal για τον 20χρονο Σέρβο μέσο, γύρω από τον οποίο υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες έντονη κινητικότητα από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Ούγκρεσιτς θεωρείται στη Σερβία ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της γενιάς του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη φτάσει τις 63 συμμετοχές και τα 13 γκολ με την Παρτίζαν, έχοντας πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας του Βελιγραδίου.

Ο ΠΑΟΚ είχε το όνομά του ψηλά στη λίστα του, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για μια μεταγραφή με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Οι «ασπρόμαυροι», όμως, αποφάσισαν να προχωρήσουν δυναμικά και να κάνουν μια πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσα και ταυτόχρονα διαθέτει σημαντική προοπτική εξέλιξης και μεταπωλητική αξία.

Το «οκτάρι» που ήθελε η… μισή Serie A

Ο Ούγκρεσιτς αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως «οκτάρι», διαθέτει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ένταση στο παιχνίδι του, μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα από χαμηλά, να παίξει κάθετα και να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή.

Πρόκειται για διαφορετικό ποδοσφαιρικό προφίλ από εκείνο του Γιάννη Κωνσταντέλια και γι' αυτό η μεταγραφή του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση για τον «αντί-Κωνσταντέλια». Ο ΠΑΟΚ επενδύει σε έναν κεντρικό μέσο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον γύρω από τον νεαρό αρχηγό της Παρτίζαν ήταν μεγάλο και ειδικά στην Ιταλία το όνομά του είχε απασχολήσει αρκετές ομάδες.

Η Μπολόνια ήταν από εκείνες που κινήθηκαν πιο έντονα για την απόκτησή του, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για πρόταση που έφτανε τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης. Η Παρτίζαν, ωστόσο, είχε κρατήσει ψηλά τις απαιτήσεις της για το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της.

Το όνομα του Ούγκρεσιτς είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα και με Αταλάντα, Τορίνο, Πάρμα, Σασουόλο και Ουντινέζε, ενώ στη Σερβία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό ομάδων της Serie A.

Είχε μπει δυνατά και ο Παναθηναϊκός

Στις αρχές Αυγούστου είχε εμφανιστεί και ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση. Η «Arena Sport» είχε αποκαλύψει τότε ότι ο αθλητικός διευθυντής των «πράσινων», Στέφανος Κοτσόλης, θα βρισκόταν στο Βελιγράδι προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον 20χρονο μέσο.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ παρουσίαζε μάλιστα μια πολύ μεγαλύτερη λίστα ενδιαφερόμενων συλλόγων. Νιούκαστλ, Μαρσέιγ, Φέγενορντ, Κλαμπ Μπριζ, Μονακό, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Φράιμπουργκ και Αϊντχόφεν ήταν μεταξύ των ομάδων που είχαν παρακολουθήσει την εξέλιξή του.

Η Παρτίζαν είχε κάθε λόγο να περιμένει. Ο Ούγκρεσιτς είχε συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ οι Σέρβοι είχαν αναφέρει ότι στη συμφωνία υπάρχει και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, κατάφερε να μπει δυνατά στην υπόθεση και να φτάσει σε συμφωνία για ένα deal που θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζε να έχει ως πιθανότερο προορισμό ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επένδυση με διαφορετική λογική

Η επιλογή του Ούγκρεσιτς έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην αγορά.

Δεν πρόκειται για μια μεταγραφή που αφορά αποκλειστικά την κάλυψη μιας ανάγκης στο σημερινό ρόστερ. Οι «ασπρόμαυροι» επενδύουν ένα πολύ μεγάλο ποσό σε έναν 20χρονο διεθνώς περιζήτητο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις σε επίπεδο πρώτης ομάδας, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται αρκετά μακριά από το ταβάνι του.

Μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ είχε ξεκαθαρίσει ότι μέρος των χρημάτων θα επέστρεφε στην αγορά. Η υπόθεση του Ούγκρεσιτς δείχνει και με ποιον τρόπο επιλέγει να επενδύσει: όχι αναζητώντας έναν νέο «Ντέλια», που άλλωστε δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να βρεθεί, αλλά πηγαίνοντας σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα, ηλικία, προοπτική και δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντική υπεραξία.

Ο Ούγκρεσιτς είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Και ο ΠΑΟΚ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον φέρει στην Τούμπα.

Ο 20χρονος χαφ προέρχεται από τις ακαδημίες της Παρτίζαν και έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου μέχρι το καλοκαίρι του 2030, στο οποίο, σύμφωνα με τους Σέρβους, υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου είχε ήδη φτάσει τις 63 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχοντας 13 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Φιλικό ΠΑΟΚ – Παρτιζάν

Το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο συλλόγων προβλέπεται και η διεξαγωγή φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί. Μια αναμέτρηση με ξεχωριστό χαρακτήρα, λόγω και της γνωστής σχέσης που συνδέει εδώ και χρόνια ΠΑΟΚ και Παρτίζαν.