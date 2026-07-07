Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Κάαν Κάιρινεν καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού χαφ.

Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι ο Κάαν Κάιρινεν καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώνεται με την αποστολή στην προετοιμασία στο Απελντορν, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες και πιάνοντας αμέσως δουλειά υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς, ενώ το ποσό της μεταγραφής από τη Σπάρτα Πράγας είναι λίγο πιο κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ.

Ο Κάιρινεν αποτελεί την τρίτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ζούμπκοφ και Σαρακασίδη, ενώ αναμένεται να επισημοποιηθεί και εκείνη του Χρήστου Αλεξίου με δανεισμό από την Ίντερ, με τον 21χρονο Έλληνα στόπερ να βρίσκεται με την αποστολή της Ένωσης στην Ολλανδία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Özden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.

Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).

Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»