Ο Ιάπωνας μέσος και ο Σέρβος μπακ ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις τους και ετοιμάζονται να υπογράψουν πολυετή συμβόλαια με την PSV.

Ο Κοντάι Σάνο και ο Φίλιπ Κόστιτς ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην PSV και πλέον απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ολλανδικό σύλλογο.

Ο Ιάπωνας μέσος έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο Αϊντχόφεν, έχοντας ταξιδέψει από την Ελλάδα, όπου βρισκόταν η NEC για την αναμέτρηση του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Σάνο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με την PSV.

Η μεταγραφή του αποτελεί σημαντική οικονομική συμφωνία για τη NEC, η οποία αναμένεται να βάλει στα ταμεία της περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Αϊντχόφεν βρέθηκε και ο Φίλιπ Κόστιτς. Ο Σέρβος διεθνής, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα την ΑΕΚ, πέρασε επίσης τις ιατρικές εξετάσεις χωρίς πρόβλημα και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην υπογραφή πολυετούς συμφωνίας με την PSV.

Παρότι αμφότεροι αναμένεται να αποτελέσουν σύντομα και επίσημα μέλη της ομάδας, θεωρείται δύσκολο να προλάβουν την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ.