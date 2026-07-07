Νίκολιτς: «Πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχίες»
Η προετοιμασία της ΑΕΚ άρχισε με κάθε επισημότητα, καθώς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Άπελντορν. Ο Σέρβος τεχνικός ανέβασε post στο Instagram με φωτογραφίες από την προπόνηση και έστειλε το μήνυμα του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
«2025/26... αξιομνημόνευτη σεζόν... ιστορία... 2026/27... νέο κεφάλαιο... νέα σεζόν... νέα πρόκληση... πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχία!», είναι το μήνυμα του κόουτς του Δικεφάλου.
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