Νίκολιτς: «Πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχίες»

Νίκολιτς: «Πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχίες»

Βασίλης Μπαλατσός
Νίκολιτς: «Πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχίες»

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Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ άρχισε με κάθε επισημότητα, καθώς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Άπελντορν. Ο Σέρβος τεχνικός ανέβασε post στο Instagram με φωτογραφίες από την προπόνηση και έστειλε το μήνυμα του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

«2025/26... αξιομνημόνευτη σεζόν... ιστορία... 2026/27... νέο κεφάλαιο... νέα σεζόν... νέα πρόκληση... πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχία!», είναι το μήνυμα του κόουτς του Δικεφάλου.

     

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