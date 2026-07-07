Ο Φεντόρ Τσάλοφ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου έπειτα από τον τραυματισμό του στο φιλικό με την Μπέβερεν.

Ο Φεντόρ Τσάλοφ στάθηκε άτυχος στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ. Ο διεθνής Ρώσος φορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο φιλικό με την Μπέβερεν και μετέβη στο Λονδίνο, όπου πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο επιθετικός των Θεσσαλονικιών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου και μπαίνει σε διαδικασία ανάρρωσης. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Ο 28χρονος επιθετικός αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Καϊσέρισπορ με τη μορφή δανεισμού και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση του, καθώς έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.

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