Ανοίγει σήμερα (9/10) η αυλαία του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, με ελεύθερη είσοδο.

Σήμερα, Παρασκευή (9/10), στις 16:00, ξεκινούν στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι εργασίες του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που διοργανώνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην εκδήλωση θα δώσουν το «παρών» και ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ.

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως την Κυριακή (11/10), με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ανθρώπων του αθλητισμού και του πολιτισμού. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ, η κοινωνική επιρροή του ποδοσφαίρου και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Ξεχωριστή θέση στις εργασίες καταλαμβάνουν οι προσφυγικές ρίζες του συλλόγου, οι Κωνσταντινουπολίτες ιδρυτές του, η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου και η διαμόρφωση της ταυτότητας και των συμβόλων του ΠΑΟΚ. Μέσα από ιστορικά αρχεία, δημοσιεύματα και προσωπικές μαρτυρίες θα επιχειρηθεί η σύνδεση της εκατοντάχρονης διαδρομής του με την κοινωνία και τη συλλογική μνήμη.

Παράλληλα, η συζήτηση θα επεκταθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ποδοσφαίρου, την ανάλυση δεδομένων, την επικοινωνία των συλλόγων και τη σχέση τους με τους φιλάθλους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί όχι μόνο η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του ΠΑΟΚ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η κληρονομιά των πρώτων 100 χρόνων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη εποχή του συλλόγου.

Στο τριήμερο θα επιχειρηθεί, ουσιαστικά, μια διαφορετική προσέγγιση των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, πέρα από τις επιτυχίες και τις στιγμές μέσα στα γήπεδα. Με την ιστορία, την κοινωνική παρουσία και τις σύγχρονες προκλήσεις του ποδοσφαίρου να μπαίνουν στο ίδιο τραπέζι, η διοργάνωση φιλοδοξεί να ανοίξει τη συζήτηση για τον ΠΑΟΚ του επόμενου αιώνα.

Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 16:00 με τους χαιρετισμούς και την κεντρική ομιλία με θέμα «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – 100 χρόνια ελληνικό Ποδόσφαιρο». Θα ακολουθήσουν δύο συνεδρίες, με αντικείμενο την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά και τη διαδρομή του ελληνικού και κυπριακού ποδοσφαίρου. Μεταξύ των ομιλητών της πρεμιέρας βρίσκονται οι καθηγητές Μάθιου Τέιλορ από το Πανεπιστήμιο De Montfort της Αγγλίας, Ραμόν Λόπις Γκόιγκ από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και Στράτος Δορδανάς από το ΑΠΘ. Το πρόγραμμα της Παρασκευής θα ολοκληρωθεί στις 20:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15.30–16.00 | Προσέλευση – Εγγραφές

16.00–17.00

Χαιρετισμοί

Κεντρική Ομιλία: 100 Χρόνια ΠΑΟΚ – 100 χρόνια ελληνικό Ποδόσφαιρο

17.00–18.00 | Πρώτη Συνεδρία: Το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Matthew Taylor Professor, Director of the International Centre for Sports History and Culture, De Montfort University, UK. Beyond Borders and Boundaries: European Society and the Making of Modern Football.

Ramon Llopis Goig Professor of Sociology, University of Valencia, Spain, Beyond the pitch: football and European identity.

Στράτος Ν. Δορδανάς Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Βάιος Καλογρηάς Ιστορικός, «Το Εθνικόν μας Ποδόσφαιρον εις την σημερινήν του κακοδαιμονίαν»: Προτάσεις για τη βελτίωση του ποδοσφαίρου… από το μακρινό παρελθόν.

18.00–20.00 | Δεύτερη Συνεδρία: Το ελληνικό και κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες στο σήμερα