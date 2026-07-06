Ο Γιάννης Σαρρής υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Γιάννης Σαρρής στάθηκε άτυχος και είναι ο ΠΑΟΚ θα τον χάσει για πολλούς μήνες.

Ο ταλαντούχος μέσος, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Μπέβερεν, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κι επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις για ρήξη του πρόσθιου χιαστού. Το προσεχές διάστημα θα ληφθεί η οριστική απόφαση για τον χρόνο της χειρουργικής επέμβασης.

Ο 19χρονος (20/3/07) μέσος με ύψος 1,92, λοιπόν, θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός δράσης σε ένα διάστημα που ήλπιζε να δείξει τις ικανότητες του και να κερδίσει μόνιμη θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Ο Σαρρής, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029, εντάχθηκε τον Γενάρη του 2026 στον Δικέφαλο και στο δεύτερο μισό της σεζόν μέτρησε 12 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β'.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει