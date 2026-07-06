Ο Φεντόρ Τσάλοφ αναχώρησε από την Ολλανδία με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα εξεταστεί από εξειδικευμένο χειρουργό για τη ρήξη έξω μηνίσκου, ενώ στον ΠΑΟΚ περιμένουν σήμερα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Σαρρή, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό με τη Βέστερλο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία συνεχίζεται, όμως το ιατρικό δελτίο παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας, καθώς δύο περιπτώσεις απασχολούν έντονα το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Ο Φεντόρ Τσάλοφ αποχώρησε από το Ζαλτμπόμελ και ταξίδεψε στο Λονδίνο, συνοδευόμενος από άνθρωπο της ΠΑΕ, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου από εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος θα αναλάβει και την επέμβαση μετά τη διάγνωση της ρήξης στον έξω μηνίσκο.

Ο Ρώσος επιθετικός θα περάσει από τον τελικό προεγχειρητικό έλεγχο, ώστε να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες της επέμβασης και του προγράμματος αποκατάστασής του. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία περίπου τριών έως τεσσάρων μηνών από την αγωνιστική δράση, κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί έναν από τους βασικούς επιθετικούς του για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση του Γιάννη Σαρρή. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σήμερα σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο στην Ολλανδία, παρουσία του γιατρού της ομάδας, Γιάννη Ράλλη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ζαλτμπόμελ.

Ο τραυματισμός του Σαρρή στο φιλικό απέναντι στη Βέστερλο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, καθώς ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε μόλις στο 11ο λεπτό, μην μπορώντας να συνεχίσει λόγω των έντονων ενοχλήσεων στο γόνατο.

Στον Δικέφαλο αποφεύγουν οποιαδήποτε πρόβλεψη πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, περιμένοντας τα αποτελέσματα που θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και θα καθορίσουν το διάστημα της πιθανής απουσίας του νεαρού χαφ.

Για πρώτη φορά βγήκε σήμερα το πρωί στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ατομικά συνέχισαν οι Γίρι Παβλένκα και Σόλα Σορετίρε.

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