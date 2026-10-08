Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε για την κατάσταση των Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και αρχίζουν την αποκατάστασή τους.

Θετικά είναι τα νέα για τους Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει ότι οι δύο ποδοσφαιριστές είναι καλά στην υγεία τους, μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη κλινική του Μονάχου.

Αμφότεροι είχαν υποστεί εξάρθρωση ώμου στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ στην περίπτωση του Άλι υπήρξε υποτροπή του τραυματισμού που είχε αντιμετωπίσει στο ντεμπούτο του με τον «Δικέφαλο».

Το διάστημα της απουσίας τους υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες, με την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση να αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Οι Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι υποβλήθηκαν με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά την εξάρθρωση ώμου που υπέστησαν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι καλά στην υγεία τους και ξεκινούν πλέον το πρόγραμμα αποκατάστασής τους.

Γίρι και Τάχα, καλή ανάρρωση και σύντομα ξανά μαζί μας».