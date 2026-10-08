Με ένα βίντεο γεμάτο ιστορικές αναφορές, ο ΠΑΟΚ προαναγγέλλει το τριήμερο συνέδριο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», που ξεκινά την Παρασκευή (9/10) στο ΑΠΘ.

Με ένα ξεχωριστό βίντεο, που ταξιδεύει στις ρίζες και την ιστορία του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ δίνει το σύνθημα για την έναρξη του τριήμερου συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή του.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ συνοδεύεται από ένα ιστορικό και συναισθηματικό βίντεο, που ξεκινά από τις ρίζες του συλλόγου και τον ξεριζωμό, περνά από τη δημιουργία του ΠΑΟΚ και την Τούμπα και φτάνει στο σήμερα, συνδέοντας τα 100 χρόνια ιστορίας με τη νέα εποχή του συλλόγου.

Το συνέδριο αρχίζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 16:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, με επίκεντρο την ιστορία, την κοινωνία και το ποδόσφαιρο, αλλά και τη διαδρομή που καθιέρωσε τον ΠΑΟΚ ως κάτι περισσότερο από έναν αθλητικό σύλλογο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, με τον ΠΑΟΚ να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στη διοργάνωση.

«100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, που καταλήγει με το μήνυμα: «Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή».

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«100 χρόνια ιστορίας.

100 χρόνια ΠΑΟΚ.

Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται.

Αύριο, Παρασκευή 𝟗 Οκτωβρίου, στις 𝟏𝟔:𝟎𝟎, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, ξεκινά το συνέδριο:

«100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία»

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή».