Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει τη νέα εμφάνισή του εν όψει της καινούριας σεζόν την ερχόμενη Δευτέρα (13/7) στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το Άπελντορν κι ετοιμάζεται τώρα να συνεχίσει την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους.

Οι Πράσινοι έχουν «κλείσει» άλλα δύο φιλικά μέχρι να ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και, στο μεταξύ, πρόκειται να παρουσιάσουν τη νέα φανέλα τους για την ερχόμενη σεζόν.

Η παρουσίαση αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα, στις 13 Ιουλίου στο Δημαρχείο Αθηνών όπως έκανε γνωστό η ομάδα. Την ίδια εμφάνιση κατά πάσα πιθανότητα θα τη δούμε και φορεμένη στο φιλικό παιχνίδι που θα παίξει το «τριφύλλι», στις 15/7 απέναντι στη Ραπίντ στη Βιέννη.