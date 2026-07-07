Παναθηναϊκός: «Ενδιαφέρεται για τον Γκασαμά», γράφουν στη Ρωσία
Ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για την απόκτηση στόπερ και δημοσιεύματα από τη Ρωσία τον «συνδέουν» με τον Ναθάν Γκασαμά. Σύμφνωα με το έγκυρο «championat» οι Πράσινοι και η Τορίνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της Μπάλτικα.
Πρόκειται για υψηλόσωμο (1,92μ.) αριστεροπόδαρο σέντερ μπακ, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαλί και έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό μπακ, όσο και ως αμυντικό χαφ. Την τελευταία τριετία αγωνίζεται στην Μπάλτικα, με την οποία έχει 81 συμμετοχές, με 4 γκολ και 3 ασίστ.
Προέρχεται από σεζόν με 30 εμφανίσεις, 1 γκολ και 3 ασίστ. Το συμβόλαιο του με την Μπάλτικα έχει ισχύ έως το 2028.
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Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι ο ποδοσφαιριστής την περασμένη μεταγραφική περίοδο είχε απασχολήσει τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ.
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