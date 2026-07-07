Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, Ινίγκο Πίνια, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

O Ηρακλής βρήκε τον παρτενέρ του Πραξιτέλη Βούρου στο κέντρο της άμυνας, καθώς απέκτησε τον Ινίγκο Πίνια για την επόμενη διετία.Πρόκειται για Ισπανό στόπερ ύψους 1,88 μ. και την περασμένη σεζόν μέτρησε 34 εμφανίσεις με την Ουέσκα στη La Liga 2.

H ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Iñigo Sebastián Magaña, ευρύτερα γνωστού ως Piña, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο (2) ετών με την ομάδα μας.

Ο 31χρονος στόπερ (30/10/1994), με ύψος 1,88 μ., κατάγεται από το Murchante της Ναβάρα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Έχει αγωνιστεί στις Tudelano, Osasuna B, Formentera, Arandina, Zamora, Unionistas, Real Murcia, Eldense και SD Huesca, καταγράφοντας εκατοντάδες συμμετοχές και διακρινόμενος για τη σταθερότητα, τη δύναμή του στις μονομαχίες και την ηγετική του παρουσία στην αμυντική γραμμή. Το 2023 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη Segunda División με την Eldense, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της SD Huesca.

Η εμπειρία, ο χαρακτήρας και η αγωνιστική ποιότητα του Piña αποτελούν σημαντική προσθήκη για το ρόστερ της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Piña, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!».