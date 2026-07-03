Όπως αναμενόταν, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Σουρλή, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ.

Παίκτης του Ηρακλή είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Σουρλής. Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και μερικές μέρες και πλέον το deal πήρε επίσημη μορφή, καθώς ανακοινώθηκε.

Ο 24χρονος χαφ αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ, με την οποία έκανε 28 εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Σουρλή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Ο Βασίλης Σουρλής γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2002 στην Αθήνα, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση τόσο τη θέση του αμυντικού όσο και του επιθετικού χαφ. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την Εθνική Ελπίδων, με την οποία κατέγραψε 18 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, με τον οποίο πραγματοποίησε συμμετοχές σε Super League, Κύπελλο Ελλάδας και UEFA Champions League, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Β’, Φορτούνα Σιτάρντ, Αστέρα Τρίπολης, Λαμία και ΑΕΛ, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!».