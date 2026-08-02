Πάρμα - Ηρακλής: Καλή εμφάνιση και νέα ισοπαλία ο «γηραιός»
Ο Ηρακλής είχε μία ακόμα θετική εμφάνιση σε φιλικό στην Ιταλία στο διάρκεια της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι μετά το 1-1 με την Παλέρμο, ήρθε ισόπαλη με το ίδιο σκορ κόντρα στην Πάρμα της Serie A.
Ο Ματσάρι που παρέταξε τον Ηρακλή με 3-5-2 είδε την ομάδα του να προηγείται 1-0 στο 52'. Έπειτα από κόρνερ που κέρδισε ο Ηρακλής, πήρε τη δεύτερη μπάλα, ο Νιζέτ έδωσε αριστερά στον Σόρια κι αυτός με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Κόλγιτς σε κενή εστία δεν είχε πρόβλημα να γράψει το 0-1.
Η Πάρμα, ωστόσο, στο 76' βρήκε την ισοφάριση. Ο Ντρόμπνιτς έκανε την κάθετη πάσα, ο Πολωνός φορ Μικολαγέφσκι έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με δεξί πλασέ νίκησε στο τετ α τετ τον Αθανασιάδη για το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Ηρακλής είχε τον Αθανασιάδη στο τέρμα, δεξί φουλ μπακ ήταν ο Σόρια, αριστερό ο Νιζέτ και τριάδα στην άμυνα έπαιξαν οι Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο. Στα χαφ ήταν οι Σουρλής, Κράινζ, Καϊμπουέ και ο Ντ' Αουσίλιο πίσω από τον Κόλγιτς.
Πάρμα (Κάρλος Κουέστα): Κόρβι, Εντιαγέ, Πελεγκρίνο, Βαλέρι, Φρίγκαν, Σόρενσεν, Μπρίτσγκι, Ορντόνες, Τροϊλο, Κονατέ, Λοντάνι.
Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Νιζέτ, Σόρια, Σουρλής, Κράινζ, Ντ' Αουσίλιο, Καϊμπουέ, Κόλγιτς.
Δείτε το ματς στο live της Πάρμα στο youtube
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