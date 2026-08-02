Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του φιλικού αγώνα του Ηρακλή με την Πάρμα που έληξε ισόπαλος 1-1.

Ο Ηρακλής σε φιλική αναμέτρηση στο Πίντσολο της Ιταλίας, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα.

Ο «γηραιός», ο οποίος παρατάχθηκε με 3-5-2 από τον Ιταλό τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι, προηγήθηκε στο 52' με τον Κόλγιτς, έπειτα από ασίστ του Σόρια.

Η ιταλική ομάδα ισοφάρισε στο 76' με πλασέ του Πολωνού φορ Μικολαγέφσκι.

Τα highlights της αναμέτρησης