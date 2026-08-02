Πάρμα - Ηρακλής 1-1: Τα highlights του αγώνα
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Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του φιλικού αγώνα του Ηρακλή με την Πάρμα που έληξε ισόπαλος 1-1.
Ο Ηρακλής σε φιλική αναμέτρηση στο Πίντσολο της Ιταλίας, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα.
Ο «γηραιός», ο οποίος παρατάχθηκε με 3-5-2 από τον Ιταλό τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι, προηγήθηκε στο 52' με τον Κόλγιτς, έπειτα από ασίστ του Σόρια.
Η ιταλική ομάδα ισοφάρισε στο 76' με πλασέ του Πολωνού φορ Μικολαγέφσκι.
Τα highlights της αναμέτρησης
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