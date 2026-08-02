LIVE TV: Πάρμα - Ηρακλής
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Παρακολουθήστε live από το κανάλι της Πάρμα στο youtube τη φιλική αναμέτρηση του Ηρακλή με την ιταλική ομάδα στο Πίντσολο, που ξεκινάει στις 18:00.
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