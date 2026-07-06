Ολυμπιακός: Ο Σμάϊλοβιτς και οι τρεις στόπερ αξίας 57 εκατ. Ευρώ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη μεταγραφή του Σμάϊλοβιτς στον Ολυμπιακό από ένα άλλο πρίσμα.

Λογικό είναι να ακούγονται πολλά και διάφορα για τη μεταγραφή του Σμάϊλοβιτς στον Ολυμπιακό, καθότι πρόκειται για ένα νέο παιδί για το οποίο δαπανούνται τόσα εκατομμύρια.

Απλά, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του θυμήθηκα κάτι που μου είχαν πει για την Τουλούζ, μία από τις πρώτες ομάδες που είχε ενδιαφερθεί για τον πανύψηλο κεντρικό αμυντικό, αλλά και που δεν μπήκε στη μάχη δυνατά για την απόκτηση του, καθότι περιμένει πρώτα να πουλήσει στόπερ (τον…Άγγλο Κρέσγουελ) και μετά να αγοράσει.

Η Τουλούζ λοιπόν θεωρείται στη Γαλλία μία ομάδα με…ειδικότητα να βρίσκει καλούς στόπερ και να τους πουλάει με δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ!

Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2024 όταν πούλησε τον Λόγκαν Κόστα στη Βιγιαρεάλ με 18 εκ. Ευρώ, αλλά και τον Κριστιάν Μαβισά στην Μονακό με άλλα 16 εκ. Ευρώ.

Το δε περασμένο καλοκαίρι, του 2025, πούλησε τον Ζαϊντί Κανβό στην Κρίσταλ Πάλας με 23 εκ. Ευρώ.

Τρεις στόπερ, όλα νέα παιδιά, τα πούλησε μέσα σε 13 μήνες με συνολικά 57 εκ. Ευρώ! Και τώρα ετοιμάζεται να σπάσει ρεκόρ πουλώντας με πάνω από 30 εκ. Ευρώ σε ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, έναν τέταρτο στόπερ, τον Τσάρλι Κρέσγουελ, τον οποίο είχε αγοράσει πριν δύο χρόνια με 4,5 εκ. Ευρώ. Τον Κόστα τον είχε αγοράσει 500 χιλ. Ευρώ , ενώ ο Μαβισά και ο Κανβό προέρχονται από την Ακαδημία της.

Με αυτά και με αυτά, στη Γαλλία λένε πως όταν η Τουλούζ ασχολείται με ένα στόπερ, αυτός είναι δεδομένα καλός και πάει για πώληση δεκάδων εκατομμυρίων!

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός έχει διαμηνύσει στη Γουλβς ότι για να της δώσει τον Αντρέ Λουίς θέλει παραπάνω 4 με 4,7 εκ. Ευρώ από τα 14 εκ. ευρώ που οι Άγγλοι προσφέρουν. Με μπόνους επίτευξης στόχου ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ κλπ, κλπ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τόσο ο Ζότα, όσο και ο Κάρμο έχουν έρθει στον Ολυμπιακό από τη Νότιγχαμ με τη φόρμουλα του δανεισμού, αλλά με μία μεγάλη διαφορά ο ένας με τον άλλο.

Η οψιόν που έχει ο Ολυμπιακός για τον Κάρμο είναι υποχρεωτική. Ουσιαστικά ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός του ανήκει. Και λέγεται πως έγινε περισσότερο για λόγους «γραφειοκρατικούς».

Αντίθετα, η οψιόν για τον Ζότα δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μία απλή οψιόν, με τον Ολυμπιακό να έχει δικαίωμα να την ασκήσει από τον ερχόμενο Ιανουάριο κιόλας, άμα θέλει. Και είναι μία ουσιαστική κι όχι «τυπικής διαδικασίας» οψιόν. Να τον δει τουλάχιστον έξι μήνες τον Πορτογάλο μεσοκυνηγό κι αν τον θέλει, να τον αγοράσει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔