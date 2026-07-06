Οι πρώτες δηλώσεις του Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς ήθελε πολύ να έρθει στον Ολυμπιακό κι αυτό φάνηκε στις πρώτες του δηλώσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 22χρονος Βόσνιος στόπερ τόνισε ότι δεν χρειάστηκε να πάρει πληροφορίες από κάποιον για να έρθει στον Πειραιά και για τον ίδιο ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του από την πρώτη στιγμή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σμαϊλοβιτς: «Χρειάστηκε να περιμένω λίγο μέχρι να υπογράψω στον Ολυμπιακό.

Τώρα, όμως, που επιτέλους βρίσκομαι εδώ, είμαι ευτυχισμένος κι ενθουσιασμένος, που θα παίξω γι' αυτόν τον τεράστιο σύλλογο.

Γνωρίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, που ζει για τους τίτλους. Παίζει στην Ευρώπη, έχει ιστορία, παίκτες και καταπληκτικούς φιλάθλους.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και ξέρω ότι οι φίλαθλοι θα είναι ακόμα καλύτεροι απ' όσο μπορώ να φανταστώ. Θέλω να πω στους οπαδούς ότι είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω και να σας γνωρίσω. Ελπίζω να σας κάνω περήφανους και να έχουμε μία πολύ καλή σεζόν μαζί.

Δεν χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιον για να έρθω στον Ολυμπιακό, γιατί ήξερα πόσο μεγάλος σύλλογος είναι. Δεν χρειάστηκαν κανέναν, ήταν ξεκάθαρο για μένα από την αρχή

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Σμαΐλοβιτς στο Olympiacos TV! / Smajlović’s first statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/NCQTiYuydQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026

Η ανακοίνωση της μεταγραφής

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία. Με την εθνική U21 της Σουηδίας έχει αγωνιστεί τρεις φορές.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!».

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