Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζιντενίν Σμαΐλοβιτς.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε την υπόθεση του Ζιντεντίν Σμαΐλοβιτς και επίσημα, αφού ανακοίνωσε την προσθήκη του Σουηδοβόσνιου κεντρικού αμυντικού. Οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν ένα πολύ σημαντικό ποσό στη νορβηγική Σάντερφιορντ προκειμένου να την πείσουν να παραχωρήσει το μεγάλο της αστέρι.

Tα χρήματα που απαιτήθηκαν για το deal αυτό φαίνεται να ξεπέρασαν τα 6,5 εκατ. ευρώ. Ο 22χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία έχοντας ενσωματωθεί στην αποστολή των Πειραιωτών, που βρίσκεται εκεί για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!

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