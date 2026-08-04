Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ναϊμέγκεν με τους Πειραιώτες να μην μπορούν να σκοράρουν.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι, είχαν τον έλεγχο αλλά όσες φάσεις και αν έκαναν δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ήταν του Κάρμο και του Ροντινέι. Αρχικά στο 13' ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κάρμο έκανε την γυριστή κεφαλιά, απέκρουσε με το σώμα ο Ορτέγκα και στη συνέχεια αστόχησε με κεφαλιά ο Ρέτσος.

Στο 36' ο Ροντινέι έκανε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής με τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν να αποκρούει με δυσκολία.