Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αναγκαστική αλλαγή ο Ρέτσος, ο Μεντιλίμπαρ έκλεισε τις αλλαγές του από το 64'
Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 64ο λεπτό, αφήνοντας τη θέση του στον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.
Μάλιστα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του από πολύ νωρίς, καθώς στο ημίχρονο πέρασε στο ματς ο Ζέλσον Μαρτίνς και λίγο αργότερα οι Μαφέο, Πιρολα και Ζότα Σίλβα.
Αξιοσημείωτο πως ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με δίδυμο στόπερ Κάρμο - Ρέτσος, όμως αντικαταστάθηκαν αμφότεροι από Πιρόλα και Σμαΐλοβιτς, αντιστοίχως.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.