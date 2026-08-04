Ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 64ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν, με τον Μεντιλίμπαρ να κλείνει πρόωρα τις αλλαγές του.

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 64ο λεπτό, αφήνοντας τη θέση του στον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Μάλιστα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του από πολύ νωρίς, καθώς στο ημίχρονο πέρασε στο ματς ο Ζέλσον Μαρτίνς και λίγο αργότερα οι Μαφέο, Πιρολα και Ζότα Σίλβα.

Αξιοσημείωτο πως ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με δίδυμο στόπερ Κάρμο - Ρέτσος, όμως αντικαταστάθηκαν αμφότεροι από Πιρόλα και Σμαΐλοβιτς, αντιστοίχως.