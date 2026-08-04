Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Μεγάλη επέμβαση του Πόποβιτς που κράτησε το μηδέν
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Ο Μπάλσα Πόποβιτς με εξαιρετική επέμβαση στο 52' στο σουτ του Μοντέιρο κράτησε το μηδέν στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν.
Κοντά στο 0-1 έφτασε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο ματς με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό του Champions League η Ναϊμέγκεν. Συγκεκριμένα στο 52' οι Ολλανδοί έφυγαν ωραία στην κόντρα ο Μοντέιρο έκανε το δυνατό σουτ με τον Μπάλσα Πόποβιτς με εξαιρετική επέμβαση να κρατάει το μηδέν.
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