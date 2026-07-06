Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τον δανεισμό του Φράνκο Ορόθκο από τη Λανούς, με το deal να προβλέπει οψιόν αγοράς.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Αστέρα AKTOR συνεχίζεται! Νέο «χτύπημα» των Αρκάδων είναι η απόκτηση του Φράνκο Ορόθκο, ο οποίος όπως αναμενόταν θα αγωνίζεται με την κιτρινομπλέ φανέλα ως δανεικός από τη Λανούς, με τη συμφωνία να προβλέπει οψιόν αγοράς.

Πρόκειται για βραχύσωμο (1,68μ.) δεξιοπόδαρο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, ενώ είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Με την πρώτη ομάδα της Λανούς έχει 105 εμφανίσεις, με 15 γκολ και 10 ασίστ, ενώ με τη Νιούελς έκανε 10 συμμετοχές. Στο μοναδικό του πέρασμα από την Ευρώπη μέτρησε 27 εφμανίσεις με την Κρίλια, έχοντας 4 γκολ και 1 ασίστ.

Τελευταία ανακοίνωση πριν την πρώτη προπόνηση της σεζόν θα είναι αυτή για την επιστροφή του Γιάννη Κώτσιρα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, Franco Orozco, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την ομάδα της Αργεντινής Lanús και οψιόν αγοράς του από την ομάδα μας το καλοκαίρι του 2027.

Ο Franco γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Ezeiza της Αργεντινής και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

Είναι διεθνής με τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Αργεντινή, Κ15, Κ16 και Κ17, έχοντας σκοράρει συνολικά τέσσερα γκολ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Lanús, με την οποία κατέκτησε το Copa Sudamericana. Έχει ήδη αγωνιστεί εκτός Αργεντινής, με τη φανέλα της Krylia Sovetov Samara στην Ρωσία.

Καλωσορίζουμε τον Franco Orozco στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές μαζί μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Lanús 105 (10)

Krylia Sovetov Samara 27 (4)

Newell's Old Boys 10».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα AKTOR o Ορόσκο ανέφερε: «Έχω μια νέα πρόκληση μπροστά μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την προοπτική. Ήρθα στην Ελλάδα για να γνωρίσω μία νέα Λίγκα και να καταφέρω να δείξω τις ποδοσφαιρικές δυνατότητές μου για να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Γνωρίζω για τον ΑΣΤΕΡΑ και τη διαδρομή του και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας».